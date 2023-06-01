1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
01 Haziran 2023 Perşembe 12:29:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 12:29:00
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
Son Dakika Haberleri.. 1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.
- Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni karar
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