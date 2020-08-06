Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğini belirterek eldeki bütün araçların aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
- BDDK'dan Türk Lirası açıklaması
- Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
- Bakan Pekcan: Dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor
- ABD'de bir ilk! İşsizlik maaşı başvuruları düştü
- Otomotiv endüstrisi temmuzda 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
- Borsadan dolar adımı: 16 aya çıkarıldı