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Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımı
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06 Mart 2024 Çarşamba 00:42:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 00:42:00

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımı

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TCMB, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attığını vurguladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir."

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde de çalışıldığı vurgulandı.

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK KREDİLER MUAF TUTULACAK

Merkez Bankası, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik kredilerin bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Etiketler : TCMB TL ticari kredi büyüme sınırı yüzde 25 indirim
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