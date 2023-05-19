Merkez Bankası'ndan nakit avans kararı

19 Mayıs 2023 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 09:03:00
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Kredi kartlarıyla ilgili karar kaldırıldı
Kaynak: AA
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TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.
TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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