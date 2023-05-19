VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası'ndan nakit avans kararı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor
Yeni bir ötegezegen tespit edildi: Dünya büyüklüğünde ve volkanlarla kaplı
Bursa'da can pazarı: 3 ölü 1 ağır yaralı
Bunun adı vicdansızlık! Depremzedeleri bir kez daha dışarı attılar
Alkollü sürücü dehşet saçtı!
19 Mayıs 2023 Cuma 09:03:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 09:03:00

Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Kredi kartlarıyla ilgili karar kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : merkez bankası kredi kartı nakit avans kredili mevduat hesabı
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX