Merkez Bankası'ndan nakit avans kararı

Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Kredi kartlarıyla ilgili karar kaldırıldı

TCMB'den yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı belirtildi.

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