VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da gerilim tırmanıyor: Sudan Ordusu Komutanı Burhan, "Hainlerle anlaşma yapmayız"
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Türk yatırımcısına güveniyoruz
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: En az 32 gün olarak belirlendi
IMF'den Türkiye açıklaması: Böyle bir işaret almadık
İsrail'den ABD'ye rest: İkiyüzlüler bize ahlak dersi veremez
Macron'dan Nijer hamlesi: "Büyükelçimiz Niamey'de kalacak"
28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:17:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:17:00

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: En az 32 gün olarak belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Buna göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Uygulama talimatıyla bankaların dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu.

Buna göre, bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek. Ayrıca, gerçek kişiler için açılan yeni dönüşüm hesaplarının, vadesi gelen dönüşüm tutarının en fazla yüzde 10'una kadar hedefe sayılabilmesine imkan tanındı.

- Menkul kıymet tesisi

Faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi, daha önce geçerli olan katsayılar korunarak ihracat ve yatırım kredilerinde referans oranın 1,4 katı, diğer TL ticari kredilerde 1,8 katı ve ihtiyaç kredilerinde 2 katı olacak şekilde tek kademe olarak uygulanacak.

Katılım bankalarının iş modellerindeki farklılıkların oluşturduğu zorluklar yapılan bu düzenlemede dikkate alındı. Söz konusu kuruluşların TL'ye geçiş ve TL payı için belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için düzenlemeden yükümlü oldukları süre Nisan 2024 olarak belirlendi. Böylece aynı düzeyde hedefe daha uzun bir sürede ulaşabilmelerine imkan tanınmış oldu.

Merkez Bankası, deprem bölgesinde kullandırılan kredilere ilişkin tanımladığı muafiyetin süresini de 31 Ağustos 2023'ten 1 Ocak 2024'e uzattı.

Etiketler : KKM MERKEZ BANKASI BANKA
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX