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11 Haziran 2023 Pazar 13:53:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 13:53:00

Merkez Bankası sitesinde Hafize Gaye Erkan güncellemesi

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 Haziran'da, Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

Görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devralan Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.

DR. HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Etiketler : merkez bankası tcmb hafize gaye erkan
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