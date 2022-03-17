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17 Mart 2022 Perşembe 15:58:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 15:58:00

Merkez Bankası rezervleri ile rezerv varlıklarını açıkladı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 112,3 milyar dolara çıktı.

TCMB tarafından, Şubat 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artarak 112,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 3,7 azalışla 61 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 12,8 artışla 43,5 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) şubatta bir önceki aya göre yüzde 19 azalarak 22,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 16,4 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 19,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler şubatta bir önceki aya göre değişmeyerek 54,7 milyar dolarda kaldı.

Etiketler : TCMB döviz çıkışları Merkez Bankası
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