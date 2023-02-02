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02 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00

Merkez Bankası rezervleri 127,1 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 604 milyon dolar azalarak 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 948 milyon dolar azalışla 76 milyar 206 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Ocak'ta 79 milyar 154 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 344 milyon dolar artarak 49 milyar 589 milyon dolardan 50 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 604 milyon dolar azalışla 128 milyar 743 milyon dolardan 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Etiketler : merkez bankası rezerv dolar
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