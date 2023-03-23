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23 Mart 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 15:30:00

Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126 milyar 887 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Mart'ta 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 643 milyon dolar artarak 50 milyar 316 milyon dolardan 52 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 874 milyon dolar artışla 120 milyar 13 milyon dolardan 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.

Etiketler : merkez bankası rezerv dolar

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