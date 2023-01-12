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12 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 15:15:00

Merkez Bankası rezervleri 126,4 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2023'ün ilk haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 345 milyon dolar azalarak 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 244 milyon dolar azalışla 79 milyar 660 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Aralık'ta 82 milyar 904 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 345 milyon dolar azalışla 128 milyar 755 milyon dolardan 126 milyar 410 milyon dolara geriledi.

Etiketler : merkez bankası rezerv dolar
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