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22 Eylül 2022 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 15:05:00

Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683
16.09.202239.91474.824114.738
Etiketler : TCMB PARA BANKA İSTATİSTKLERİ
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