Merkez Bankası politika faizini yüzde 9 düzeyinde tuttu
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.
TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Açıklanan öncü veriler, jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret etmektedir.
Kurul, fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir.
Finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır."
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