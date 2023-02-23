Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,50'ye çekti
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekti.
TCMB, Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Enflasyonun seviyesi ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanırken, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.
TCMB, Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir.
- Deprem bölgesine yönelik kredi taksiti ertelemesi 3 bin orman köylüsünü rahatlatacak
- Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
- Ticaret Bakanlığına, afet dönemlerinde perakende ticaretteki taksit sınırlamalarını düzenleme yetkisi
- Gıda fiyatlarının seyrinde gözler martta yeniden Tahıl Koridoru'na çevrilecek
- TİM 4 ilde ilk etapta 1000 konteyner ve prefabrik konut yapacak
- Depremden etkilenen illerdeki alacaklı idarelere ödenecek borçlar ertelendi