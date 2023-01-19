Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Kaynak: AA
Merkez Bankası, politika faizinin yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.
Merkez Bankası açıklamasında, "Yılın son çeyreğine dair göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin iç talepteki görece güçlü seyirle telafi edildiğine işaret etmektedir." denildi.
Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:
"Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmıştır.
Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar tüm araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecektir."
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