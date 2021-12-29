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Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefini açıkladı
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29 Aralık 2021 Çarşamba 10:27:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 10:29:00

Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefini açıkladı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı. Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korurken dalgalı döviz kuru rejiminin de süreceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı. Merkez Bankası enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korurken dalgalı döviz kuru rejiminin de süreceğini duyurdu.

TCMB, "2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunda 2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesi'ne ilişkin olarak şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir. "

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB DÖVİZ döviz kuru
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