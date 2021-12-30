30 Aralık 2021 Perşembe 12:54:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 12:55:00
Merkez Bankası kur korumalı mevduatta geçerli günlük döviz fiyatlarını duyurdu
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduatı için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12,6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.
Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını açıkladı.
Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185 TL, avro 14,2816 TL olarak oldu.
Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.