Merkez Bankası kur korumalı mevduatta geçerli günlük döviz fiyatlarını duyurdu

Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını açıkladı.

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185 TL, avro 14,2816 TL olarak oldu.

Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.