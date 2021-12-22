Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:16:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 11:20:00
Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru 12.3480 olarak belirlendi.
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru 12.3480 olarak belirlendi.
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