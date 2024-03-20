Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını yarın açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.
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