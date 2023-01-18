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18 Ocak 2023 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 09:55:00

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

YILIN İLK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ AÇIKLANDI

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.

Etiketler : merkez bankası faiz kararı politika faizi
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