VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın Berlin ziyareti Avrupa basınında geniş yer aldı
İsrail'in Gazze katliamı... Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında
Türkiye'nin kozmetik ürün ihracatı 9 ayda 1 milyar doları aştı
ABD'li yetkili, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına karşı olduklarını söyledi
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
MSB, Deniz Harp Okulunun kuruluş yıl dönümünü kutladı
18 Kasım 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 10:45:00

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 23 Kasım Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 35'e yükseltilmişti.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Etiketler : merkez bankası faiz para politikası kurulu hafize gaye erkan
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX