Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?

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17 Mart 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 10:00:00

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor

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Tüm piyasaların gözü bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararında. Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını 14.00'te açıklayacak. Banka, Şubat ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 14 'te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası 2022'nin üçüncü faiz kararını 14.00'te açıklayacak. Banka, Şubat ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 14 'te sabit tutmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 2022'nin üçüncü toplantısını yapıyor.

Toplantının ardından faiz kararının saat 14.00'da açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Etiketler : Merkez Bankası faiz PPK toplantısı
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