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24 Ağustos 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 09:30:00

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

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Gözler Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yılın 8'incivını vermek üzere toplanacak.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırdı. Yüzde 17,5'e çıkardı.

Beklentiler, 150 ila 250 baz puan arasında bir faiz artırımı daha gelmesi yönünde.

Bir önceki ay karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapıldı. Sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizildi.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.

Etiketler : Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan faiz kararını açıklayacak
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