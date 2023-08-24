Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ



TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen duyuruda, şunlar aktarıldı:

"Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı kaydedildi.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği belirtilen duyuruda, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

- "KURUL, PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK SEÇİCİ KREDİ VE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA KARARLARI ALMAYA DEVAM EDECEK"

Duyuruda, Kurul'un, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği aktarılarak, sadeleşme sürecinin, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği belirtilen duyuruda, Kurul'un, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceği kaydedildi.

Duyuruda, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler inyakından takip edileceği ve Kurul'un, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmayı sürdüreceği bildirildi.

Kurul'un, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceği belirtilen duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş 5 iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.