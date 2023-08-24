VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye uçuşunda bomba paniği
İstanbul'da dron destekli denetim
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 10'uncu haftaya taşıdı
Fukuşima santralinin işletmecisi ithalat yasağından zarar görenlere tazminat ödeyecek
Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
Prigojin'den sonra Wagner nereye?
24 Ağustos 2023 Perşembe 14:02:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 14:02:00

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: ntv

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 7,5 puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

TCMB kararıyla BİST yükseldi, Türkiye'nin CDS puanı ve dolar/TL geriledi

TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi

MERKEZ BANKASI FAİZİ 7,5 PUAN ARTIRDI.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği kaydedilen duyuruda, şunlar aktarıldı:

"Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı kaydedildi.

Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği belirtilen duyuruda, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

- "KURUL, PARASAL SIKILAŞTIRMA SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK SEÇİCİ KREDİ VE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA KARARLARI ALMAYA DEVAM EDECEK"

Duyuruda, Kurul'un, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği aktarılarak, sadeleşme sürecinin, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği belirtilen duyuruda, Kurul'un, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceği kaydedildi.

Duyuruda, enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler inyakından takip edileceği ve Kurul'un, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmayı sürdüreceği bildirildi.

Kurul'un, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceği belirtilen duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş 5 iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.

Etiketler : TCMB Para Politikası Kurulu PPK
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Duygusal gece

Duygusal gece
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX