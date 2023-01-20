Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde ihracatçılar ile bir araya gelerek ihracatçıların sorunları ve 2023 planları hakkında istişarelerde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2023 ve öncesinde resesyon veya o konularda tedirginlik vardı. Son PPK kararında da ifade ettik. Kaygılar devam etmekle birlikte olumlu gelişmeler var. Dünyada resesyon olma ihtimali azalarak büyüme rakamları revize edildi. Bu bizim için önemli bir avantaj. Şu anda kaygı taşımıyoruz. Büyüme rakamlarının revize edilmesi üretimimizin de bu minvalde sıkıntı yaşamayacağını, yeni pazarların açılıyor olması ihracatta sorun olacağını düşünmüyoruz. 300 milyar Dolar hedefi konuldu. İhracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Dünya genelinde savaşın oluşturduğu nedenlerden ithalat tarafında bir açılma, cari açığımızı olumsuz etkiledi ama üretim tarafında gidiyor. Dünya şartları olumluya doğru gidiyor. Ümitli şekilde ihracatın lehimize olduğunu düşünüyoruz.

DÖVİZ KURU HAKKINDA

Döviz kuru istikralı bir şekilde devam ediyor. Aldığımız tedbirler, kararlar sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kurda istikrarlı bir şekilde devam edecektir. Orada bir sıkıntı yok.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK

Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek. İş dünyası ile bir araya gelip bu konuları hep istişare ediyoruz. Güzel olumlu karşılık istişareler ile çok verimli bir toplantı oldu."