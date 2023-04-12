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12 Nisan 2023 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 20:30:00

Merkez Bankası, bankaların raporlama standartlarına esneklik sağladı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla 2018'de kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamında esnekliğe gitti.

Bankalardan edinilen bilgiye göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne (SRVTS) özet döviz pozisyon raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yapıldı.

Buna göre, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne raporlama yükümlülüğünü doğuran kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Firma merkezi, olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutuldu.

Aylık özet döviz pozisyon raporunun en geç bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirildi.

Ayrıca, toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelendi.

Toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar içinse Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023'e uzatıldı.

Etiketler : Merkez Bankası kredi bakiyesi bankalar

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