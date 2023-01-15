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15 Ocak 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 11:45:00

Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi

Kaynak: AA

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Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretimi planlanan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" çalışmalarında sona gelindi.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları bitirilirken santral inşaatı yapım faaliyetleri de büyük oranda tamamlandı.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na aktarılacak.

İlk etapta 13 burgu türbinden ele edilecek enerji gelirinin 6 yılda proje finansmanını karşılaması ve bu sürede 1 burgu türbininden kazanılan gelirin vakfa aktarılması planlanıyor. Proje finansmanının karşılanmasının ardından ise 14 türbinden elde edilecek kazanç vakfın geliri olacak.

"SON BİR AYLIK SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere, santraldeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

Santralde yakın zamanda enerji üretimine geçileceğini aktaran Kırbıyık, "Çevre Vakfı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda artık son bir aylık sürece ihtiyacımız var. Biraz mevsim koşulları bizi ister istemez yavaşlatıyor. Beton dökme işimiz biraz yavaşladı. Buradaki süreçte fiziki gerçekleşme yüzde 90'ların üzerine çıktı. Çok az bir nokta kaldı. Bunu da tamamlayıp inşallah enerji üreteceğimiz bir döneme gireceğiz." dedi.

Etiketler : meriç nehri elektrik enerji santrali
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