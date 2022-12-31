Menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik

Menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik

Merkez Bankası, yeni makro ihtiyati tedbirler aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bankaların yanı sıra faktoring şirketlerine de menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi

Bankalarin kredi faiz ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı.

Türk Lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesi imkanı, 23 Haziran 2023'te sona erecek.