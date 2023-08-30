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30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:45:00

Memurun zam oranları yarın belli olacak

Kaynak: TRT Haber

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Memur zammı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul, yarın saat 10.00'da son toplantı için bir araya gelecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belli olacak.

Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, yarın yapılacak son toplantıda.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak.

Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak.

Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Etiketler : memur hakem kurulu zam
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