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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:26:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:26:00

Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu! AK Parti Grup Başkanı Güler memurlara yapılacak zam oranını açıkladı

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En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifle, memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir.

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