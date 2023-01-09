Memur ve emekliye zam teklifi komisyondan geçti
Kaynak: TRT Haber
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zam yapılacak.
En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya yükselecek.
İşverene asgari ücret desteği 400 liraya çıkacak.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin Meclis mesaisi başladı. Teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak.
9 maddelik teklife göre, memur ve emeklilerin nihai zam oranı refah payı ile yüzde 30 olacak.
Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de verilecek.
2023 yılının ilk 6 ayına ait devlet desteği 400 liraya yükseltilecek.
Teklife göre asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.
Teklif Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak, bu hafta yasalaşarak zamlı maaşlar ocak ayındaki ödemelere yetiştirilecek.
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