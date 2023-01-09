Memur ve emekliye zam teklifi komisyondan geçti

Memur ve emekliye zam teklifi komisyondan geçti

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya yükselecek.

İşverene asgari ücret desteği 400 liraya çıkacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin Meclis mesaisi başladı. Teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

9 maddelik teklife göre, memur ve emeklilerin nihai zam oranı refah payı ile yüzde 30 olacak.

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de verilecek.

2023 yılının ilk 6 ayına ait devlet desteği 400 liraya yükseltilecek.

Teklife göre asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

Teklif Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak, bu hafta yasalaşarak zamlı maaşlar ocak ayındaki ödemelere yetiştirilecek.