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22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00:00

Memur ve emekliye kademeli zam!

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Temmuz ayında yapılacak memur maaşı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En düşük memur maaşı 22 bin lira olurken zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıması bekleniyor. İşte detaylar...

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır.

Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Bu durumun kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş artışına yönelik verdiği müjdede, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, refah payı ve ayrıca gerekirse seyyanen zam yapılması suretiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanacak. Yapılan zam diğer memurlara da yansıyacak.

ARTIŞ NEYE GÖRE OLACAK, EMEKLİ MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT Haber'de değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi ve ve sözlerine şunları ekledi:

"En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir."

Etiketler : Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Memur maaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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