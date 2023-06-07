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07 Haziran 2023 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 15:00:00

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

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Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, "Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV'de konuşan Akbaşoğlu, memur-emekli maaşı ve asgari ücret zammıyla ilgili, "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak" dedi. Akbaşoğlu, şunları ifade etti:

"Çalışma Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın, bu konuda teknik yönde yaptığı çalışmalar söz konusu. Toplu sözleşmeler çerçevesinde ortaya çıkan bir oran var, enflasyon oranının yansıtılması söz konusu bir de refah payını buraya ekleyerek memur maaşlarına yansıtılacak. Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın vaat ettiği gerçekleştirilecektir. Bu da inşallah bir ay içerisinde göreceğiz.

Asgari ücretle ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ile ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Haziran ayının da enflasyonunun ortaya çıkması lazım. 6 aylık dönemdeki enflasyon oranını ve refah farkını değerlendireceğiz.

Alım gücü esastır, vatandaşımızın beklentisi karşılanacak. Emeklileri kapsam içerisine alan ve kendi içerisindeki kademelendirmeyi de göz önünde bulunduracak ve çalışanlarımızı memnun edecek düzenlemeyi bir ay içerisinde görmüş olacağız."

Akbaşoğlu ayrıca emekli maaşlarının bayramdan önce ödenmesi konusunda ise çalışmaların olduğunu söyledi.

Etiketler : AK Parti Asgari ücret memur maaşı
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