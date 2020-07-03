Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları da belli oldu.