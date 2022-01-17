Memur olmak isteyenlere müjde!

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17 Ocak 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 17:30:00

Memur olmak isteyenler için yeni ilanlar açıldı! İşte memur ve sözleşmeli personel kadroları...

Kaynak: Hürriyet

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Memur olmak isteyenler için yeni ilanlar açıldı. Devlet hem kadrolu hem de sözleşmeli personel için her ay düzenli olarak yeni kadrolarını İŞKUR üzerinden duyuruyor. En düşük memur maaşı 6 bin 429 lira. Peki memur ve sözleşmeli personel alımı kadroları nedir? Mamur maaşları ne kadar? İşte haberin detayları...

Memur olmak isteyenler yeni açılan kadrolara başvuru yaparak atamalarını gerçekleştirebiliyorlar. Devlet hem kadrolu hem de sözleşmeli personel için her ay düzenli olarak yeni kadrolarını İŞKUR üzerinden duyuruyor. İşe başlayan memurlar ise en düşük 6429 lira maaş alıyor.

Devlet memuru olmak, sözleşmeli Personel olmak isteyenler için her ay düzenli olarak yeni kadrolar açılıyor. Memur olmak için gerekli şartları sağlayanlar devlette işe başlıyor.

Türkiye genelinde devlet iş imkanları sağlamaya devam ediyor. Hem kadrolu memur hem de sözleşmeli personel olarak işe alımlar devam ediyor.

İtfaiyeden zabıtaya, mühendisten hizmetliye, psikologdan veterinere kadar birçok alanda açılan kadrolara memur olmak isteyenler başvurabiliyor.

6959 KADRO AÇILDI

Memur olmak isteyenler için çeşitli illerde çeşitli dallarda 6959 adet memur ve sözleşmeli personel kadrosu açıldı. Başvurup mülakatlarda başarılı olanlar kadrolara atanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA

2022 yılının gelmesiyle birlikte memurların zamlı maaşlarında da değişiklik oldu. En düşük memur maaşı 6429 liraya yükseldi. Memurlar yüzde 31 oranında yılın ilk 6 ayı için zam aldı. Enflasyon farkı oluşursa yılın ikinci yarısı için de memurlar ekstradan zam almış olacak.

AVUKAT 10.934 TL, MÜHENDİS 11.440 LİRA MAAŞ ALACAK

Ataması gerçekleştirilen personeller iş tanımları ve derecelerine göre maaşlar alacaklar. Avukatlar 10.934 lira, profesörler 18.369 lira, mühendisler de derecelerine göre 11.440 liraya kadar maaş alabiliyor.

Etiketler : Memur olmak isteyenler 6429 lira maaş Devlet memuru olmak
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