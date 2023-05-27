VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır"
YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor
Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor
27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45:00

Memur maaşlarında kademeli artış bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Bu durumun kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaş artışına yönelik verdiği müjdede, "Temmuz ayında bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda, refah payı ve ayrıca gerekirse seyyanen zam yapılması suretiyle en düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlanacak. Yapılan zam diğer memur maaşlarını da etkileyecek.

ARTIŞ NEYE GÖRE OLACAK, MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş memur maaşlarında yapılacak artışa yönelik şunları kaydetti;

22 bin liranın net olduğu zaten aşikar, netleşti. Memurun kademesi, derecesi, kıdemi, öğrenim durumu, yaptığı görevi ile birlikte elbette bunun da kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz.

"MEMUR EMEKLİLERİNDE DE AYNI ORANDA ZAMLARI BEKLİYORUZ"

Yine memura yapılan zamlar doğrudan doğruya memur emeklilerini etkilemektedir. Maaşların 22 bin liraya çıkması demek buna bağlı olarak emekli maaşlarının da artması demek. Memur emeklilerinde de aynı oranda zamları bekliyoruz.

Etiketler : memur emekli maaş
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Aşka Vuruk

Aşka Vuruk
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX