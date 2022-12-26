Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Kaynak: TRT Haber
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14'ün üzerinde. Peki yeni yılda memur ve emeklisi ne kadar zam alabilir? Detaylar haberimizde.
Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.
Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.
Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.
Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;
En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.
MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?
Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.
- Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız
- 'Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı!'
- Memur ve emekli maaşı artışında nasıl bir yol izlenecek?
- Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
- MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan "2023'te sanayi ve ihracatla daha da çok büyüyeceğiz" açıklaması
- Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası hizmete girdi