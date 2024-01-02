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02 Ocak 2024 Salı 08:15:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 08:15:00

Memur maaş artışı yarın belli olacak

Kaynak: TRT Haber

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Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ardından artış oranı da belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 33 BİN LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİ ORTALAMASI YÜZDE 3,19

Öte yandan aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

Etiketler : memur sözleşmeli emekli maaş asgari ücret
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