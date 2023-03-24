Mehmet Fevzi Yağlı: HuQQabaz ile hedef Forbes

Yüksek öğrenimini Türkiye ve İngiltere'de Finans ve Ekonomi üzerine tamamlayan Mehmet Fevzi Yağlı'yı çok yönlü kişiliği ve farklı sektörlerdeki yatırımları sebebi ile hepimiz farklı şekilde tanıyoruz. Kimilerinin başarılı bir kuyumcu ve reklamcı olarak tanıdığı Mehmet Fevzi Yağlı kimileri için ise kurucu ortağı olduğu HuQQabaz markası ile ülkemizi yurt dışında da başarı ile temsil eden bir iş insanı.

Aynı anda birden farklı sektör ile ilgilenmekten her zaman keyif aldığını belirten Mehmet Fevzi Yağlı okul yılları ve sonrasındaki uzun dönem yurt dışı deneyimleri kazanmasının kendisine farklı bir pencere açtığını belirtiyor. "Dünyanın aynı anda ne kadar büyük bir yer olduğunu bir o kadar da küçük olduğunu fark ettim. Zor gibi görünse de aslında herkese ve her yere ulaşmak çok kolaydı. Bu düşünce beni uluslararası kuyumculuk sektörü deneyimimden reklam ve pazarlama sektörüne de yönlendirdi." Diyen Mehmet Fevzi Yağlı ülkesine döndüğünde daha önce hiç denenmemiş ve uluslararası birçok ödül alan reklam ve pazarlama çalışmaları ile adından söz ettirmeye başladı.

Her zaman denenmemişi denemekten, keşfedilmemişi keşfetmekten keyif aldığını belirten Mehmet Fevzi Yağlı "kuyumculuk ve reklam pazarlama faaliyetlerinin yanında gezmek de benim için bir tutku olmuştu. 10 farklı ülkede yaşama ve iş insanı olma deneyimi sayesinde yeni dünyalar keşfettim. Keşfettiğim dünyaları ülkeme getirmek istedim. Artık ülkemin tatlarıyla, havasıyla, suyuyla harmanladığımız lezzetlerimizi tüm dünyaya göstermeliydik." Diyerek sözlerine devam eden Mehmet Fevzi Yağlı yurt dışını hedefleyerek Q Food and Beverage çatısı altındaki HuQQabaz markasını kurduklarını ve hızlı bir şekilde bulundukları ülke sayısını arttırdıklarını belirtti.

''HuQQabaz ile hedef Forbes'' diyen Mehmet Fevzi Yağlı'nın markanın gelişimindeki katkısı yadsınamaz.

''2016'da yola çıktığımız bu serüvende hiçbir zaman küçük bir aile olarak kalmayı düşünmedik. Sürdürülebilir olmayı sadece ihtiyaca yönelik gerekliliklerle başarmak mümkün değil. Bir mekânın dekoru, misafirlerin kendilerini evlerinde gibi hissedebilmeleri, güçlü iletişim, fark yaratan lezzetler, sunumlar, müzikler ve mekânın enerjisini yükselten tüm faaliyetler çok ince işlenmeli. Yaptığımız her şeyi bir sanat eseri gibi düşünerek hareket etmeyi misyon haline getirdik. Bir yemeği menüye dahil etme sürecinde bile en iyi kıvamında sunmak için yüzlerce deneme arasında karar verdiğimiz zamanlar oldu'' dedi.

"HuQQabaz hayatın bana kattığı tüm renklerin bir meyvesi gibi" diyen Mehmet Fevzi Yağlı ''Bugün grup olarak dünyanın 14 ülkesinde faaliyet göstermekteyiz ve büyümeye devam edeceğiz. HuQQabaz ailesi olarak ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir yere sahip olmanın gururu içerisindeyiz. Bu beni daha da çok heyecanlandırıyor.'' dedi.

Hedeflerinden birinin de Forbes listesine girmek olduğunu açıklayan Mehmet Fevzi Yağlı; ''Başarılı olmanın büyük sırları yoktur çünkü doğruluk sır gerektirmez. Eğer işinizi severek yaparsanız hayatınızda bir gün bile çalışmış sayılmazsınız'' dedi. Pek çok insanın merakla takip ettiği Mehmet Fevzi Yağlı, 2013 yılında faaliyetine başlayan, HuQQa ve The Market markalarının da yer aldığı Q Food and Beverage ailesinin yeni ferdi olan, kurucu ortağı olduğu HuQQabaz markası ile hayallerini hayata geçirmeye devam diyor.