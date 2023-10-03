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03 Ekim 2023 Salı 17:07:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 17:07:00

Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk : “STAFF”

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Türkiye'de medya alanının önde gelen tecrübeli isimlerinden Bülent Yar'ın kurucu liderliğindeki yeni medya ajansı 'STAFF', online ve offline medya planlama ve satın alma alanında müşterilerine etkin ve yaratıcı çözümler sunma hedefiyle yola çıkıyor.

STAFF CEO'su Bülent Yar, yeni ajansın vizyonu hakkında şunları söyledi: "Bazen başarıya ulaşmak için ilk günkü heyecanla en başa dönmek gerekir. Bu yolculukta edindiğimiz tüm bilgi birikimi ve gelecek vizyonuyla STAFF, sektöre içten bir "Merhaba" diyor.

Bülent Yar STAFF'ın vizyonu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

STAFF olarak, medya planlama ve satın alma dünyasında yıllardır süregelen tüm engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. En önemsediğimiz konulardan biri de; değerli STAFF kadrosunun, kariyerlerinin en verimli dönemini bizimle geçirmesini sağlayacak iş ortamını hep birlikte inşa etmek..

Tecrübeli ekibi, güçlü iş ortakları ve sektöre yön veren müşterileri ile STAFF'ın, medya dünyasına farklı bir bakış açısı getirerek kısa sürede en güçlü aday olacağına inancım tam.

Çıktığımız bu yolda vizyonumuz; Türkiye'nin en önde gelen ve etki alanı en geniş medya ajansı olmak, misyonumuz ise varlık nedenimiz olan markalarımızın iş süreçlerine en güçlü katkıyı sunan çözüm ortağı haline gelmektir."

BÜLENT YAR HAKKINDA

Bülent Yar kariyerine 1994 yılında Grey Worldwide'da, "Araştırma, Medya Planlama ve Uluslararası Medya bölümlerinde eş zamanlı olarak başlamıştır. Mediacom Türkiye'nin kurucularından olan Bülent Yar, 2016 itibarıyla Mindshare Türkiye'de CEO pozisyonuna yükselmiş ve yönetimindeki süre boyunca ajansın her yıl, "yılın medya ajansı" ünvanını elde etmesine öncülük etmiştir.

2020 itibarıyla ise GroupM Türkiye CEO'su olarak görev almıştır.

Birçok ulusal ve uluslararası platformda (Cannes Lions, Golden Drum, Mixx Europe vb) medya jüri üyelikleri ve moderatörlükleri de yapan Bülent Yar, "Bana Hikayeni Anlat" adlı televizyon programının yapımcısı ve "Kader Gayrete Aşıktır" adlı kitabın da yazarıdır.

Kendisi hala, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Reklamcılar Derneği Medya Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir...

Etiketler : medya planlama ve satın staff bülent yar
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