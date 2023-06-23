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23 Haziran 2023 Cuma 07:49:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 07:49:00

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek

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Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

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Etiketler : Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası
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