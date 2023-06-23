MB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek
Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.
Ayrıntılar geliyor...
- İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor
- Küresel piyasalar karışık seyrediyor
- MB Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek
- Borsa günü 5.428,26 puandan tamamladı
- Asgari ücretin ardından gözler torba yasada
- TCMB faiz kararını açıkladı! Politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltildi