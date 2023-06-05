VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Maduro, Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı
FootGolf Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetimizi aldık
Kastamonu'da 1, Samsun'da 1, Sinop'ta 2 ilçede şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi
Emekliye ve memura görülmemiş zam oranı
05 Haziran 2023 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:02:00

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

ABONE OL

Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 39,59 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : tüik mayıs enflasyon
‘Bilsem ki' düeti

‘Bilsem ki' düeti
Herkes işini yaparsa kopya biter

Herkes işini yaparsa kopya biter
Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür
Instagram'da dolandırılıyordu

Instagram'da dolandırılıyordu
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Bakü'de iki Sıla yan yana

Bakü'de iki Sıla yan yana
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
Cem'i aşka küstürdüler

Cem'i aşka küstürdüler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX