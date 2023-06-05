05 Haziran 2023 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:02:00
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 39,59 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...
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