  • BIST
    108097
  • Dolar
    6,6981
  • Euro
    7,4964
  • Altın
    371,8860
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Konseyinden Avusturya'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Irak, ABD ile 'ülkedeki askeri varlığını görüşmek' için masaya oturmaya hazırlanıyor
Beyaz Saray'ın önü yüksek demirli bariyerlerle çevrildi
Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenlemeye ilişkin görüşmeler tamamlandı
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan salgın sona ermedi uyarısı
Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Trump'a uyarı: Protestoculara karşı tonunu yumuşat
Bakan Koca: İlaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız
İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ruhsat sahaları
Trump, Brezilyalı mevkidaşıyla G-7'yi ve Kovid-19'u görüştü
Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 380 bini aştı
ABD ordusundan Washington'a ulusal muhafız yığınağı
Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 120 yataklı otel inşa ediliyor
İsrail'de son bir ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı
Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, kabul edildi
Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü
New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi
CHP'li Engin Altay'dan skandal ifadeler: Teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu
Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde 2 tank ele geçirdi
02 Haziran 2020 Salı 17:22:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 17:22:00

Mayıs ayında en fazla otobüs biletlerinin fiyatları arttı

ABONE OL

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 106,45 ile şehirler arası otobüs bileti oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 106,45 ile şehirler arası otobüs bileti olduğunu duyurdu.

İTO, Mayıs 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 120'sinde artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme grubunda yer alan şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 106,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan yüzde 31,40 ile bluz, konut harcamaları grubundan yüzde 30,44 ile gaz yağı, yüzde 29,23 ile gıda harcamaları grubundan çilek, yine konut harcamaları grubundan yüzde 25,33 ile fuel oil ve kadın giyimi alt grubundan yüzde 25,17 ile elbise oldu.

Mayısta en fazla sivri biber ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 52,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yüzde 43,77 ile bezelye, yüzde 33,87 ile taze fasulye, yüzde 22,42 ile erik ve yüzde 12,12 ile limon olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER