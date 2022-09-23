Maru.Derm Kozmetik'ten ihracata yönelik ciddi yatırım

Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur; " Maru.Derm Kozmetik olarak, özellikle İhracat kanalına bu yıl ciddi bir kaynak ayırdık. Yurtdışı fuar katılımları ve online BTB platformları ile 2023 yılında minimum 20 ülkede markamızı temsil edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılına 4 milyon USD ve önümüzde 5 yıl içinde tüm dünyada 30 milyon usd ihracat gerçekleştirmektir" dedi.



2023 yılında üretime yapacağımız yeni yatırımlarla beraber istihdamı da artırmayı planladıklarının altını çizen Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur, Maru.Derm olarak çok hızlı büyüyen dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirtti.