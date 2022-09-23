Maru.Derm Kozmetik'ten ihracata yönelik ciddi yatırım
Beautyworld Fuarında yaklaşık 45 farklı ülkeden 100 görüşme gerçekleştiren Maru.Derm Kozmetik, ihracat kanalına bu yıl hem fuar hem de BTB online platformları ile ciddi bir yatırım yapıyor.
Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur; " Maru.Derm Kozmetik olarak, özellikle İhracat kanalına bu yıl ciddi bir kaynak ayırdık. Yurtdışı fuar katılımları ve online BTB platformları ile 2023 yılında minimum 20 ülkede markamızı temsil edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılına 4 milyon USD ve önümüzde 5 yıl içinde tüm dünyada 30 milyon usd ihracat gerçekleştirmektir" dedi.
2023 yılında üretime yapacağımız yeni yatırımlarla beraber istihdamı da artırmayı planladıklarının altını çizen Maru.Derm Kozmetik CEO'su Altuğ Aynur, Maru.Derm olarak çok hızlı büyüyen dinamik bir yapıya sahip olduklarını belirtti.
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