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06 Mart 2022 Pazar 15:49:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:49:00

Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre mart ayı burs ve kredi ödemelerinin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu TC kimlik numarası 9 Mart
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