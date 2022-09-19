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MARE Küçükbük Villaları Bodrum Gündoğan'da gerçekleştirilen davet ile yatırımcılara tanıtıldı
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19 Eylül 2022 Pazartesi 14:36:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 15:48:00

MARE Küçükbük Villaları Bodrum Gündoğan'da gerçekleştirilen davet ile yatırımcılara tanıtıldı

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ADH Holding, İnşaat sektörlerindeki yenilikçi çözümleri ile Bodrum'da öne çıkan Mare Küçükbük Villa projesini seçkin konuklarının katılımı ile gerçekleşen davet gecesinde tanıttı.

Mare Küçükbük Villalarında her detayı özenle hazırlanan havuz başındaki özel geceye ADH Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARAÇÖL ev sahipliği yapmıştır.

Projedeki villaların, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanarak, tamamının eşsiz deniz manzarasına, özel plaja ve güneşlenme terasına sahip olmasının yanı sıra oldukça şık, zevkli, kaliteli ve işlevsel detaylar ile misafirler tarafından tam not aldığı gecede konuşan Kurumsal İletişim ve İdari İşler Müdürü Sayın Burcu ÇAKIR,

Mare Küçükbük Villaları için her adımda lüks, her adımda kusursuz bir yaşamın sizleri beklediğini ifade ederek, çağdaş mimarinin hakim olduğu iç ve dış dekorasyonunda şık ve modern yaşam alanları oluşturmalarının yanı sıra prestijli bir hayat tarzına sahip olmanızı hedeflediklerini ve 4 adet villanın satışa sunulduğunu belirtmiştir.

Ayrıca Rezidans daireler konseptinde hizmet veren Mare Deluxe Rezidans detaylarından bahseden Çakır; unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamanız adına, evinizin konforunda konaklama imkânlarını, üstün hizmet kalitesiyle bir arada sunarak tatil kavramını bambaşka bir boyuta taşıyan, deniz manzaralı, rezidansımız; geniş, ferah ve modern konseptli dairelerimiz ile sizleri; arkanıza yaslanıp rahatlamaya ve anın tadını çıkarmaya davet ediyor. Teknenizle de ulaşabileceğiniz kendine ait özel plajı, tüm yorgunluğunuzu üzerinizden alacak SPA terapileri ile Mare Deluxe Residence; Bodrum'da tatil anlayışını, baştan sona değiştirmektedir. Özel iç ve dış mimarisi ile büyüleyici bir konsept sunan rezidansımız; 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerle aylık, yıllık ve sezonluk kiralama yapılabilecek 18 adet rezidanstan oluşmaktadır.

Firmanın diğer projeleri olan Pera Gümüşlük Evleri, Pera Yalıkavak Evleri ve Mare Gökçebel projelerinin satışının da 18 aylık inşaat süresinde çok hızlı şekilde tamamlanarak yaşamın başladığını aktarmıştır.

Tüm projelerinde öncelikli hedeflerinin çevre dostu, her detayının titizlikle tasarlandığı mimari özellikler olduğuna dikkat çektiği davette kaliteli bir yaşamı hedefleyerek, tüm yapılarını inşa ettiklerini belirtmiş ve sektörde yeniliklerin öncüsü olmak için yeni yatırımlarını da bu doğrultuda planladıklarını ifade etmiştir.

Etiketler : Mare Küçükbük Villaları Pera Gümüşlük Evleri Pera Yalıkavak Evleri Mare Gökçebel projeleri
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