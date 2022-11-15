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15 Kasım 2022 Salı 09:59:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 09:59:00

Mardin'deki Yeni Ar-Ge Laboratuvarı Faaliyete Başladı: Eti Bakır'dan ekonomiye katma değerli destek

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Eti Bakır, Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nde hizmete giren Ar-Ge Laboratuvarı ile maden teknolojilerinde yeni bir dönem başlatıyor. Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek merkezi olan Mazıdağı Tesisi'yle entegre çalışacak Ar-Ge laboratuvarı sayesinde, farklı nadir elementler ve yeni katma değerli ürünler üretebilecek yetkinliğe kavuşacak.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Cengiz Holding, teknoloji ve Ar-Ge konusundaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Dünyadaki kobalt üretiminin %2'sini gerçekleştiren Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nde hizmete açılan yeni Ar-Ge Laboratuvarı, Türkiye'nin katma değerli maden teknolojileri alanındaki sembol merkezlerinden biri olacak. Halihazırda üretilmekte olan kobalt ve çinkonun saflaştırılarak katma değerinin artırılacağı laboratuvarda, nikel, magnezyum, lityum ve nadir toprak elementlerinin üretilmesi ve saflaştırılması sağlanacak.

TÜRKİYE'Yİ MADENCİLİKTE SÖZ SAHİBİ YAPACAK

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kendileri için önemine dikkat çekerek, "Madencilik ve katma değerli sanayi üretimi alanında ülkemizi dünyada çok daha üst seviyelerde temsil edebilmemizin yolu kapsamlı bir inovasyon kültürü yaratmaktan geçiyor. Mardin'deki Mazıdağı tesisimizde hizmete açtığımız bu Ar-Ge Laboratuvarı da aslında bu kültürün şirketimizdeki çok önemli bir parçası olacak. Yeni laboratuvarımız, bugünün teknolojilerinde bizlere ve ülkemize önemli bir rekabet avantajı sağlarken, geleceğin teknolojileri ve tedarik zinciri konusunda da Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasını sağlayacak. Burada geliştirdiğimiz teknolojiler ve katma değerli ürünlerle, Mardin'i kobalt ve çinko başta olmak üzere stratejik metaller ve nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden ve yüksek teknolojiye hitap eden sektörlerin vazgeçilmez iş ortaklarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Bölgenin en büyük özel sektör yatırımı olan Mazıdağı tesislerinde, laboratuvar bünyesinde yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda, yeni yatırımların da devreye girebileceğinin altını çizen Emre Kayışoğlu, şöyle devam etti: "Tüm bu yatırımlar, bölgemizin ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına da çok önemli katkılar sunuyor. Diğer yandan burada yaptığımız iyileştirmeler, sürdürülebilirlik hedeflerimize de önemli destek sağlıyor. Bu merkez sayesinde, üretim süreçlerimizdeki kimyasal ürün, buhar, elektrik ve su tüketimimizi önemli ölçüde azaltırken, metal geri kazanım verimlerinin artırılması ile de verimlilik konusunda önemli bir adım atmış oluyoruz."

YENİ METAL VE ELEMENTLER EKLENECEK

Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek merkezi olan Mazıdağı Tesisi, Ar-Ge laboratuvarındaki çalışmalar sonucunda hem piritten hem de geri dönüştürülecek batarya tozlarından farklı nadir elementler ve metallerin geri kazanımı sağlanabilecek. Merkezdeki Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kobaltın yanı sıra nikel, magnezyum, mangan ve lityum da Eti Bakır'ın Küre tesislerinden gelen pirit konsantresinden ayrıştırılacak. Faaliyete başlayan yeni Ar-Ge laboratuvarında metallerin saflık seviyeleri artırılacak; kobalt ve çinko ürünleri çeşitlendirilerek yüksek katma değerli yeni ürünler elde edilecek. Böylelikle başta cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli araçlar, e-mobilite, enerji depolama sistemleri, seramik, lastik gibi birçok alana en kritik ve kaliteli hammadde tedariki sağlanmış olacak.

Etiketler : e-mobilite Eti Bakır A.Ş. Cengiz Holding
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