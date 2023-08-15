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15 Ağustos 2023 Salı 15:15:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 15:15:00

Malatya'nın içme suyu normale döndü

Kaynak: AA

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt merkezli 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından kullanılmaması uyarısında bulunduğu içme suyunun kullanılmasında artık bir sakınca olmadığını, içilebileceğini bildirdi.

MASKİ'den yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta kentte meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından şehri besleyen Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağından oluşan bulanıklığın hızla temizlendiğini ve suyun içilebilir hale geldiği belirtildi.

Bazı bölgelerde kullanımın az olması ve bireysel su depolarından kaynaklı bulanıklığın görülebileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Ağustos Perşembe günü ilimizde yaşanan depremin ardından şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştu. Laboratuvar ortamında yapılan incelemeler neticesinde bugün itibarıyla kaynak suyumuz normale dönmüştür. İçme ve kullanma açısından bir sakınca yoktur. Ancak, içme suyu kullanımının az olduğu bölgeler ana şebekede hattında bekleyen su ve bireysel su depolarında kaynaklı bazı yerlerde bulanıklık gözükmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait merkezdeki tüm içme suyu depolarında gerekli temizlik ve hijyen çalışmaları tamamlanmıştır. Apartman ve sitelerde bulunan bireysel içme suyu depolarının acilen temizletilmesi gerekmektedir."

Etiketler : malatya deprem içme suyu
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