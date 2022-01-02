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02 Ocak 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 11:21:00

Maaşlara kademeli artış! Yüzde 18,6 zam!

Kaynak: Yeni Şafak

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2022 memur ve emekli maaşı belli oluyor. Milyonlarca vatandaşı gözü yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamında. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı 2022'de ne kadar olacak? Yeni yılda ne oranda zam alacaklarını merak eden milyonlarca emekli ve memur, zam oranları hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Ocak-haziran dönemini kapsayan yüzde 5 zamma ek olarak enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 13,6 civarında bir ücret artışı bekleniyor. İşte son dakika emekli ve memur maaşı zammı detayları...

Memur ve emekli maaşı zammı 2022'de ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş bir taraftan da yarın açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. 2021'in ikinci 6 ayına ait enflasyon oranının netleşmesiyle memur maaşları ile memur emeklilerinin aylıklarına bu yılın ilk altı ayında yapılacak artış oranı ortaya çıkacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yüzde 18'i aşması beklenen zamlı maaşını 15 Ocak'ta alacak. İşte, 2022 memur ve emekli zammında son durum...

YÜZDE BEŞ VE ENFLASYON FARKI

Geçtiğimiz Ağustos'ta imzalanan ve 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Toplu Sözleşme anlaşmasına göre; memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2022'de yüzde 5+7, 2023'te ise yüzde 8,6 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. Bu zammın yanısıra memur ve memur emeklileri 2021'in ikinci yarısına ilişkin enflasyondan kaynaklanan farkı da alacaklar. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ZAM ORANI YÜZDE 18'İ AŞAR BEKLENTİSİ

2021'in Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin aylık tüketici enflasyon oranlarının toplamı 10,03'ü buldu. Anadolu Ajansı'nın beklenti anketinde olduğu gibi aralık ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE)'nin yüzde 8,54 civarında gelmesi halinde Temmuz-Aralık 2021 dönemine ilişkin enflasyon 18,61'e çıkacak. Bu tahmini rakam üzerinden hesaplama yapıldığında memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarının toplu sözleşmeyle kararlaştırılan yüzde 5 zam + yüzde 13,61 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 18,61 oranında artırılması bekleniyor.

Etiketler : Memur emekli maaşı ZAM
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