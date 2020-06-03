  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7397
  • Euro
    7,5737
  • Altın
    367,3740
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
"Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol"
03 Haziran 2020 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 10:47:00

Lufthansa Grubu ilk çeyrekte 2,1 milyar avro zarar açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

2019'un ilk çeyreğinde 342 milyon avro olan Lufthansa Grubu'nun zararı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde 2,1 milyar avroya yükseldi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artarak 2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirketin gelirleri, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 18 azalarak 7,84 milyar avrodan 6,44 milyar avroya geriledi.

Lufthansa Grubu'nun net zararı da bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 514 artarak 2,1 milyar avroya yükseldi. Lufthansa, 2019'un ilk çeyreğinde 342 milyon avro zarar açıklamıştı.

Grubun, yılın ilk çeyreğinde 336 milyon avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş zararı ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 263 artarak 1,22 milyar avroya çıktı.

Krizden dolayı şirketin varlıklarındaki değer kaybının ilk çeyrekte net kar üzerinde olumsuz etki oluşturduğu belirtildi.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel hava trafiğinin son aylarda Kovid-19 salgını nedeniyle fiilen durduğunu hatırlatarak, "Bu, 3 aylık finansal sonuçlarımızı daha önce görülmemiş bir ölçüde etkiledi. Talepteki çok yavaş toparlanmanın etkisini gidermek için geniş kapsamlı yeniden yapılandırma önlemleri almalıyız." ifadelerini kullandı.

Lufthansa AG, 31 Mart'ta, şirketin 4 milyar avroluk likiditesi olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Lufthansa'nın Denetleme Kurulu da 1 Haziran'da Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onaylamıştı.

Kurtarma paketi; Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesi içerirken, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun da (WSF) şirketin yüzde 20'lik hissesinin sahibi olması planlanmıştı. Kurtarma paketi, 25 Haziran'da düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER