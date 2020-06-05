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Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 11:16:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 11:16:00

Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa AG'nin 22 Haziran'dan sonra Alman DAX endeksinden çıkarılacağı bildirildi.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 22 Haziran’da Lufthansa AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini gayrimenkul şirketi Deutsche Wohnen SE’nin alacağı belirtildi.

1988'de başlatılan DAX'ın 30 kurucu üyesinden biri olan Lufthansa AG, 22 Haziran’dan sonra orta ölçekli şirketlerin endeksi olan MDAX endeksi içinde işlem görecek.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG’nin, hisse senetlerinin değeri son 6 ayda yüzde 40'a yakın değer kaybetmişti.

Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu. Bu yıl hisse fiyatında yüzde 40’e yakın değer kaybından sonra, şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,9 milyar avroya geriledi. Bu piyasa değeri de şirketi 60’ıncı en büyük Alman şirketi yaptı.

Şirketin Denetleme Kurulu'nun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesini içerirken, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun da (WSF) şirketin yüzde 20'lik hissesinin sahibi olması planlandı. Kurtarma paketi, 25 Haziran'da düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

Lufthansa Grubu, ilk çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle artarak 342 milyon avrodan 2,1 milyar avroya yükseldiğini duyurmuştu.

SON İKİ YILDA 3 KURUCU ÜYE DAX ENDEKSİNDEN ÇIKARILDI

2018’de Deutsche Börse, Almanya'nın ikinci büyük bankası olan Commerzbank'ı DAX endeksinden çıkararak, elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard'ı endekse dahil etmişti.

Commerzbank da DAX'ın 30 kurucu üyesinden birisiydi. 2019’da ise yine endeksin kurucu üyesi Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp Alman DAX endeksinden çıkarılarak yerine uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines konulmuştu.

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